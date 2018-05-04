Сотрудники МПС ДВД ЮКО продолжают мероприятия по охране рыбных ресурсов на территории области в период нереста.

В рамках ОПМ «Нерест», которое проходит с 4 апреля текущего года, полицейские выявили 117 фактов незаконной ловли рыбы. К уголовной ответственности по статье УК РК привлечены 6 лиц, из них материалы в отношении трех граждан направлены в суд. Также, по статьям КоАП РК к административной ответственности привлечены 103 нарушителя, из них материалы на 8 граждан направлены в суд. Наложено штрафов на сумму 1 238 575 тенге, из которых 721 500 взыскано в бюджет.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Нерест», 27.04.2018 года на территории Шардаринского водохранилища полицейские задержали молодого человека, промышлявшего незаконной рыбной ловлей с помощью электроудочки. У подозреваемого изъяли две резиновые лодки, насос, электроприборы и выловленную рыбу.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РУВД по статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Проводится досудебное расследование.

Проводимое южно-казахстанскими полицейскими оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест» продлится до 31 мая текущего года.