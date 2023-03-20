Браконьер незаконно наловил 160 кг рыбы на Шардаринском водохранилище

На Шардаринском водохранилище выявили очередную незаконную ловлю рыбы. 160 килограмм нашли в машине у браконьера.

Полицейские Туркестанской области регулярно проводят рейдовые и профилактические мероприятия по охране природных богатств региона.

Примерно в 00:30 ч. ночи, на участке «Аккум» возле Шардаринского водохранилища, стражи порядка заметили и остановили подозрительный автомобиль марки «Volkswagen Passat» и проверили у водителя документы.

Также, в ходе осмотра багажника автомобиля были обнаружены 3 мешка незаконно выловленной рыбы. У подозреваемого изъяли 1 надувную лодку, рыболовные снасти и 160 кг. рыбы различных видов.

Данный факт зарегистрировали по ст. 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений», проводится досудебное расследование. Нарушителя, причинивший вред природе, доставили в полицию.