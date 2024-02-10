Розыск: троих браконьеров ищут в Туркестанской области

В прокуратуре Туркестанской области сообщили, что в Шардаринском районе, браконьеры орудовали с помощью электрического заряда.

Сотрудникам специализированной природоохранной прокуратуры региона, удалось изъять крупную партию.

Известно, что орудовали четыре браконьена, одного задержали, а поиски троих продолжаются.

«Сейчас ведутся неотложные следственные действия, вещественные доказательства выявлена. Обнаружен автомобиль Нива, три мешка (более 200кг) разные виды рыб, такие как: сазан, судак и другие. У задержанных была лодка и незаконно получены незарегистрированных 3 электрические устройства», — сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре Туркестанской области просят любителей рыбалки, соблюдать все правила ловли рыбы.