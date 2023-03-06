80 нарушений природоохранного законодательства выявили в области

В ходе рейдовых мероприятий в рамках ОПМ «Браконьер» стражи порядка выявили 80 административных правонарушений, основная часть из которых, нарушений правил охоты и рыболовства.

Из них 31 нарушение правил охоты и 49 нарушений правил рыболовства. У браконьеров изъяли 16 кг. рыбы и 8 острогов для ловли рыбы.

По всем выявленным правонарушениям составлены протоколы, вынесены предупреждения и наложены штрафы, собранные материалы направлены в суд.

Напомним, что в период с 24 февраля по 13 марта на территории Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер».

Полицейские Туркестанской области призывают граждан соблюдать природоохранное законодательство и беречь животный и растительный мир.