Браконьеров со 150 кг рыбы задержали Туркестанской области

Очередную крупную партию незаконно выловленной рыбы изъяли полицейские в Туркестанской области.

Инцидент произошел в Мактааральском районе. Мобильная группа в ходе ОПМ «Нерест» задержала браконьеров. В качестве вещественных доказательств стражи порядка изъяли около 150 кг рыбы «сазана», 1 резиновую лодку и 2 остроги.

Данный факт зарегистрировали по ст. 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений».

К слову, браконьеров меньше не становится. Зачастую их обнаруживают не в процессе ловли, а уже после того, как они вывозят десятки и даже сотни килограммов рыбы. Экологи бьют тревогу и говорят, что если не усилить борьбу с ними, реки и водохранилища могут остаться без биологического разнообразия.

В свою очередь, проводимые сотрудниками Мактааральского РОП рейдовые мероприятия по профилактике и пресечению нарушений природоохранного законодательства будут продолжены и в дальнейшем.