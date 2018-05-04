30 апреля текущего года в дежурную часть Абайского ОП УВД города Шымкента обратился местный житель о том, что из шкафа в одном из спортзалов, неизвестные лица украли деньги из кошелька. В тот же день в полицию обратились еще трое потерпевших, у которых также похитили деньги из данного спортзала. Данные факты зарегистрированы в ЕРДР Абайского ОП УВД г. Шымкента.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Абайского отдела полиции задержали подозреваемого, жителя г. Шымкента. Молодой человек занимался кражами в спортзалах, где похищал кошельки, оставленные владельцами без присмотра.

В настоящее время полицейскими устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Проводится досудебное расследование.

Полицейские г. Шымкента напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при посещении общественных мест и улиц. Чтобы не стать очередной жертвой карманников, стражи порядка рекомендуют хранить телефоны и другие ценные вещи во внутренних карманах одежды или в закрытой сумке. Также не стоит публично демонстрировать окружающим деньги, дорогие украшения и сотовые телефоны — это может привлечь внимание злоумышленников.

Если же вы стали жертвой или очевидцем карманной кражи, то вам необходимо сразу же обратиться в полицию по телефону «102».