Более ста семьям подарили радость сотрудники филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по Южно-Казахстанской области.

Работники филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по Южно-Казахстанской области в рамках благотворительной акции «Подари ребенку радость» оказали помощь нуждающимся семьям, детям из малообеспеченных семей, а также воспитанникам детского дома семейного типа им Б. Момышулы.

Так, более 100 семей получили продукты питания и одежду. Как отметил директор филиала Ержан Женисбеков, благотворительные мероприятия сотрудниками госкорпорации проводятся на постоянной основе.

«Делай добро, и оно тебе воздастся. Это высказывание стало девизом в жизни многих наших коллег. Счастливое детство заслуживает абсолютно каждый ребенок. К сожалению, не все родители могут обеспечить полноценное детство своему ребенку. Поэтому мы решили организовать такую акцию», — сказал Ержан Женисбеков.