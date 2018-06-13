По данным РГП «Казгидромет», на территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, шквал, возможен град, на юге – пыльная буря, на севере ночью и утром туман.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами – шквал, возможен град, ветер 15-20, порывы 23 м/с.

В Алматинской, Мангыстауской областях местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-22 м/с.

В Кызылординской области местами усилится ветер до 15-20 м/с – днем шквал, пыльная буря.

В Северо-Казахстанской области местами – возможен град, ветер 15-22 м/с, ночью и утром туман.

В Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, в Акмолинской области местами – днем шквал, возможен град. В

Павлодарской области местами усилится ветер 15-20, порывы 25 м/с, днем возможен град. В Карагандинской области местами возможен град, днем усилится ветер 15-20 м/с.

В Мангистауской, на большей части Атырауской Кызылординской, местами Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.