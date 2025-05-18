Какую погоду принесет в Шымкент прошедшая пыльная буря?

По данным синоптиков, к 20:00 в Шымкенте скорость ветра достигла 17 м/с. Температура воздуха в Шымкенте заметно понизилась, передает Kazinform. В Туркестанской области усиление ветра зафиксировано на шести метеостанциях. Максимальные показатели отмечены в Шардаре — 25 м/с и в Казыгурте — 16 м/с.

Как поясняют специалисты, резкую смену погодных условий вызвал юго-западный циклон. Он принес с собой фронтальное понижение температуры, пыль и шквальный ветер.

«В Шымкенте температура опустилась до +24 °C, в горных районах Туркестанской области — до +20 °C. В ближайшие дни сохранится переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ночные температуры станут ниже», — отметила дежурный синоптик Жанат Жарменова.

Прогноз погоды в Шымкенте:

18 мая: ночью от +15 до +20 градусов, ожидается переменная облачность, кратковременный дождь с грозой, порывы ветра до 20 м/с. Днем — +25…+27 °C, без осадков. Сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс).

19 мая: ночью +13…+15 °C, без осадков. Ветер северо-восточный, 8–13 м/с. Днем — +27…+29 °C, ясно.

20 мая: ночью +13…+15 °C, переменная облачность. Днем — +30…+32 °C, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 8–13 м/с.