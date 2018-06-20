В этом году наша столица – Астана отмечает свой 20-летний юбилей. По этому случаю в Южно-Казахстанской области стартовала акция «20 объетов к 20-летию Астаны». В преддверии этого праздника в регионе намерены сдать 20 социальных объектов и предприятий.

В частности, в рамках акции в индустриальной зоне «Оңтүстік» города Шымкента введут в эксплуатацию сталелитейный завод ТОО «Шымкент Темір». Общая стоимость проекта составляет 4,2 млрд. тенге, предприятие способно выпускать в год 240 тыс. тонн продукции. На производстве будет занято 150 человек.

Кроме того, в Шымкенте состоится церемония открытия теннисного центра, бульвара, расположенного вдоль проспекта Астана и «Сафари» парка в городском зоопарке.

В преддверии юбилея на территории области будут введены в эксплуатацию 4 детских сада, два 10-квартирных служебных жилых дома в Шардаринском, пятиэтажный жилой дом на 20 квартир в Толебийском и 20 коммунальных одноквартирных домов в Байдибекском районах.

С 1 по 6 июля в Туркестане состоится открытие второй очереди склада крестьянского хозяйства «Яссы құс», вместимостью порядка 200 тонн овощей и фруктов. Более того, в ходе акции «20 объетов к 20-летию Астаны» сдадут дом культуры на 200 мест, школу на 600 мест, а также лечебно-оздоровительный лагерь «Ақкен» на 60 мест, различные места отдыха и спортивные объекты.

В целом в южном регионе благодаря государственной политике, проводимой президентом, завершается строительство ряда социальных объектов и предприятий, которые имеют большое значение для населения. Систематическая работа в этом направлении будет продолжаться и в будущем.

Пресс-служба акима ЮКО