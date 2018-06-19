Национальный Банк Республики Казахстан 20 июня выпускает в обращение коллекционные монеты, посвященные 20-летию Астаны, «Астана 20 жыл» из серии монет «Выдающиеся события и люди» из серебра номиналом 5000 и 500 тенге, и из сплава мельхиор номиналом 100 тенге, сообщает 24.kz.

Серебряные монеты и монеты из сплава мельхиор «Астана 20 жыл» имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон.

На лицевой стороне (аверсе) монет изображен герб Республики Казахстан. По окружности монет расположены надписи «5000 ТЕҢГЕ», «500 ТЕҢГЕ», «100 ТЕҢГЕ», обозначающие номинал соответствующих монет, «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на государственном языке и «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» на английском языке. На монетах из серебра также присутствуют надписи «Ag 925 1kg» или «Ag 925 31,1g», обозначающие металл, из которого изготовлена соответствующая монета, его пробу и массу.

На оборотной стороне (реверсе) монет расположен коллаж из знаковых зданий Астаны. В верхней части расположена надпись «АСТАНА» и стилизованное изображение неба (на монетах из серебра изображение голографическое).

В нижней части расположено стилизованное изображение числа «20», заполненное изображением национального орнамента (на монетах из серебра изображение голографическое), надпись «ЖЫЛ» и надпись «1998-2018», обозначающая год образования столицы Республики Казахстан и год чеканки монеты.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монет рельефные, по окружности выступающий кант. Боковая поверхность (гурт) рифленая.

Монеты номиналом 5000 тенге изготовлены из серебра 925 пробы, масса – 1 килограмм, диаметр – 100 мм, качество изготовления – «proof», тираж – 200 штук; Монеты номиналом 500 тенге изготовлены из серебра 925 пробы, масса – 31,1 грамма, диаметр – 38,61 мм, качество изготовления – «proof», тираж – 2 тысячи штук;

Монеты номиналом 100 тенге изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), масса – 11,17 грамм, диаметр – 31 мм, качество изготовления «brilliant uncirculated», тираж – 30 тысяч штук. Коллекционные монеты номиналом 5000 тенге, 500 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Коллекционные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан».

Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 1193 от 25 сентября 2003 года.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Серебряные монеты качества «proof» выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

Монеты из сплава мельхиор качества «brilliant uncirculated» упакованы для продажи в специальную полиграфическую упаковку.