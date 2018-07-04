Современная, устремленная в будущее, растущая в высь и в ширь, роскошная, стильная – всех этих восторженных эпитетов удостоена Астана – молодая столица Республики Казахстан. В этом году главный город страны отмечает, подумать только, свой уже 20-летний юбилей в качестве столицы нашего государства.

Разговоры о масштабном праздновании этого юбилея начались с осени прошлого года. В октябре была утверждена концепция празднования 20-го Дня столицы, она получила название «Ел журегі – Астана» («Сердце Родины – Астана»). Согласно этой концепции празднование проходит в три этапа: подготовительный – до 10 декабря 2017 года, основной – с 10 декабря 2017 года по 6 июля 2018 года, постпраздничный – с 6 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года. То есть мы с вами сейчас пребываем в завершении основного этапа.

Интересно, что в рамках 20-летия было запланировано более 645 мероприятий, в них задействованы все без исключения регионы страны. Любопытно, что еще в начале года было определено, что и кто подарит столице на юбилей. И все эти подарки практически готовы. К примеру, Актюбинская область подарит столице страны композицию «Стена мира», от Алматы Астане подарят детский сад на 240 мест, а в подарок от Алматинской области городу достанется спортивно-развлекательный городской парк на базе парка «Арай». От Атырауской области в подарок Астане достанется велопешеходный мост через реку Есиль, а от Восточно-Казахстанской – свето-музыкальный фонтан в Ботаническом саду. Сквер с открытой площадкой и экспозиция на тему «Космос» – это дар столице от Кызылординской области.

Карагандинская область подарит Астане пешеходный бульвар и монумент «Қазақ еліне мың алғыс!». Западно-Казахстанская область – сквер на пересечении проспекта Женис и Богенбай батыра. Реконструированный Дом дружбы – заслуга Мангыстауской области. Наша Туркестанская область, вместе с Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Жымбылской областями принимает участие в подготовке масштабного подарка – велодорожки общей протяженностью 56 км от городского парка до Ильинки. И эти подарки предстанут перед астанчанами и гостями столицы во всей своей красе уже на днях.

… Астана, Астана, Астана. Своим столичным статусом, новым обликом, перспективой развития, да даже своим названием этот город обязан президенту страны. В прошлом году вышла книга Нурсултана Назарбаева «Эра Независимости», в ней президент, в частности, написал: «Помню, как в 1998 году по дороге из аэропорта я предложил назвать столицу «Астана». Вечером в резиденции разговор продолжился.

Аргументы за «Астану» я привел весомые: слово имеет четко фиксированный смысл, оно означает – столица; во-вторых, оно не обременено какими бы то ни было негативными политическими или историческими интерпретациями; в-третьих, оно точно отражает функции города, благозвучно как на государственном, так и на других языках, и, наконец, оно может стать символом города в ходе презентации столицы, которая войдет в мировой список главных городов государств уже с новым именем».

Давайте вспомним вкратце самые важные и интересные факты о нашей столице.

6 июля 1994 года – решение Верховного Совета РК о переносе столицы из Алматы в Акмолу.

10 декабря 1997 года – официальный перенос столицы.

Указом президента от 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану.

10 июня 1998 года – международная презентация новой столицы.

1999 год – решением ЮНЕСКО Астана получила звание «город мира».

С 2000 года главный город Казахстана – член Международной ассамблеи столиц и крупных городов.

Астана – самая северная столица в Азии.

Территория Астаны – более 797 квадратных километров.

За двадцать лет численность населения Астаны выросла на 741 тыс. человек, или в 3,5 раза. По данным на 1 мая, в столице живет 1 млн. 41,5 тысяч казахстанцев.

В городе четыре района – «Алматы», «Сарыарка», «Есиль» и «Байконур».

Река Есиль – главная водная артерия столицы.

В строительстве Астаны принимали участие сотни отечественных и зарубежных строительных компаний.

Автор идеи архитектурной концепции Астаны – Нурсултан Назарбаев, ее суть – в формировании в столице особого евразийского стиля, гармонично сочетающего культурные традиции Запада и Востока.

Кисе Курокава – известный японский архитектор, автор столичного генплана.

Комплекс «Байтерек» – главный символ новой столицы, ее «визитная карточка».

Уникальные архитектурные сооружения Астаны – «Дворец мира и согласия», спроектированный известным британским архитектором Норманом Фостером и выполненный в форме пирамиды, торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр» – самое высокое шатровое сооружение в мире, наиболее отдаленный от моря океанариум «Думан», театр оперы и балета «Астана опера», крупнейшая в

Комплекс «Байтерек» – главный символ новой столицы, ее «визитная карточка». Уникальные архитектурные сооружения Астаны – «Дворец мира и согласия», спроектированный известным британским архитектором Норманом Фостером и выполненный в форме пирамиды, торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр» – самое высокое шатровое сооружение в мире, наиболее отдаленный от моря океанариум «Думан», театр оперы и балета «Астана опера», крупнейшая в Центральной Азии мечеть «Хазрет Султан», Кафедральный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы, римско-католический кафедральный собор Архиепархии Пресвятой Девы Марии, синагога «Бейт Рахель Хабад Любавич», центральный концертный зал «Казахстан», монумент «Казах Ели», Музей современного искусства и Президентский культурный центр.

Спортивные объекты Астаны – крытый стадион «Астана-Арена», уникальный велотрек «Сары-Арка», ледовый дворец «Алау», соответствующий самым высоким международным стандартам.

Астана – студенческая столица Казахстана. Здесь расположены флагманы отечественного образования: Назарбаев Университет, Евразийский национальный университет имени Л. Гумилёва, Казахский национальный университет искусств, Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, Казахстанский филиал МГУ имени М. Ломоносова, Медицинский университет «Астана» и другие.

Астана – зеленый оазис в центре степного края. Вокруг Астаны создается уникальный «зеленый пояс».

Астана – зеленый оазис в центре степного края. Вокруг Астаны создается уникальный «зеленый пояс». В столице проходят Съезды лидеров мировых и традиционных религий, Астанинский экономический форум и другие международно-значимые события.

В Астане прошел исторический Саммит ОБСЕ, состоялись юбилейные саммиты ШОС и ОИС.

В начале 2011 года столица республики принимала участников и гостей VII Зимних Азиатских игр.

В 2017 году в Астане прошла международная выставка EXPO-2017.

За короткий срок новая столица, рожденная волей первого президента Казахстана, обрела статус общенациональной идеи, стала символом независимости и глобального успеха молодого государства.

Философию развития нового столичного города очень ярко и образно определил Нурсултан Назарбаев: «Здесь, на древней земле Сары-Арки, родилась не просто столица. Это колыбель будущего страны. История Астаны и судьбы казахстанцев неотделимы друг от друга. Столица является воплощением мощи, динамичного развития и стабильности нашей республики. Астана стала ярким, сильным, процветающим, объединяющим всех казахстанцев и устремленным вперед городом.

Наша столица – сердце нашей Родины, символ веры народа в свои силы и великое предназначение. Сегодня в Астане, как и во всем Казахстане, проживают представители более ста национальностей. Дружба народов, взаимопонимание и солидарность – вот основа, на которой строятся Астана и новый Казахстан».