С 4 апреля по 31 мая 2018 года на территории Южно-Казахстанской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест», направленное на профилактику и выявление правонарушений, связанных с незаконной добычей рыбных ресурсов.

Во время рейдовых мероприятий сотрудниками природоохранной полиции МПС ДВД ЮКО совместно с профильными службами патрулировали берега водоемов и рек, чтобы противостоять незаконному рыболовству.

В результате ОПМ «Нерест», стражи порядка выявили 13 экологических преступлений, в том числе 1 факт незаконной добычи животных, занесенных в Красную книгу.

В начале мая сотрудники Арысского РОВД возле реки Арысь остановили автомашину местного жителя. Полицейские изъяли у мужчины рыболовные принадлежности и рыбу — туркестанского усача, занесенного в Красную книгу РК. По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК КР «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных». Сумма нанесенного ущерба составила свыше 700 тысяч тенге.

А, спустя две недели, в Ордабасинском районе на Богенском водохранилище стражи порядка задержали двух местных жителей, занимавшихся незаконной рыбалкой с помощью элетроудочки. У задержанных полицейские изъяли рыболовные снасти и почти два десятка рыбин. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Проводится досудебное расследование.

Кроме того, за время ОПМ «Нерест» сотрудники МПС ДВД ЮКО выявили более 180 административных правонарушений в сфере природоохранного законодательства На нарушителей наложены административные штрафы на сумму свыше двух миллионов тенге.

Пресс-служба ДВД ЮКО