В Туркестанской области полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест»

С 8 апреля по 31 мая 2019 на территории области полицейскими ДП Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест».

Цель — профилактики и выявление правонарушений и экологических преступлений, связанных с незаконной добычей, перевозкой и реализации рыб и рыбных ресурсов.



Всего с начала проведения ОПМ «Нерест» полицейскими выявлено 5 экологических преступлений и 40 административных правонарушений, их них 35 связаны с нарушением правил рыболовства. В отношении нарушителей наложено административных штрафов на сумму 441 875 тенге, из которых взыскано 214 625 тенге, передает Пресс-служба ДП Туркестанской области.



В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции зарегистрированы 3 экологических преступления, связанных с незаконной добычей рыбы. К примеру, 12 апреля сотрудники природоохранной полиции МПС ДП Туркестанской области совместно с представителями профильных организаций задержали жителя Жетысайского района, промышлявшего незаконной ловлей рыбы на Шардаринском водохранилище с использованием электроудочки. В качестве вещественных доказательств у задержанного изъяли электроудочку, лодку и другие рыболовные принадлежности, а также 15 штук рыб. По данному факту проводится досудебное расследование.

Всего же за время проведения ОПМ «Нерест» полицейскими изъяты у правонарушителей около 650 кг рыбы, 5 лодок и 2 рыболовные сети.



Кроме того, полицейские зарегистрировали 8 фактов нарушения по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». Так, в Байдибекском районе сотрудники полиции задержали жителя г. Шымкент, незаконно срывавшего тюльпаны Грейга, занесенных в Красную книгу РК. По данному факту проводится досудебное расследование.



Полицейские Туркестанской области на постоянной основе проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест» в целях выявления и пресечения фактов браконьерства и других нарушений в сфере природоохранного законодательства. Данные мероприятия продлятся до конца мая текущего года. Сотрудники полиции напоминают жителям области о том, что незаконная добыча рыбных ресурсов, охота на животных и уничтожение исчезающих видов растений преследуется по закону.