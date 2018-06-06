Подрядная организация, занимающаяся ремонтом улицы Сайрамской с применением новых технологий, приступила к укладке асфальта. По словам специалистов, в течение 10 дней укладка первого слоя асфальта будет завершена и движения автотранспорта временно будет возобновлено. После чего начнется второй этап строительства автодороги.

По улице Сайрамской в Шымкенте укладывают асфальт. Первый этап строительства автодороги с применением новых технологий завершен на половину. От улицы Желтоксан до Уалиханова подрядная организация полностью сняла старый слой асфальта, а затем укрепила проезжую часть, применив технологию ресайклинга.

Благодаря этому плотность проезжей части увеличится в разы. Это значит, что необходимости ремонтировать дорогу ежегодно, как это было раньше, больше не будет.

«Один участок дороги мы планируем открыть через 10-ть дней. К этому времени мы уложим первый слой асфальта. После чего приступим ко второму этапу строительства: к выравнивающему, второму слою асфальта. И уже к августу мы сдадим дорогу в эксплуатацию», — рассказал Болат Тажибай, мастер участка.

Для проведения среднего ремонта автомобильной дороги по улице Сайрамской из бюджета выделяются 218 млн. тенге. На эти средства подрядная организация должна будет выполнить качественный ремонт проезжей части. По словам представителей технического надзора, работы ведутся согласно графику. Качество на высшем уровне.

«В ходе проведения данных работ нами было установлено то, что здесь проходят коммуникационные сети водоканала и телефонная связь. Водопровод в свое время дал течь, грунт просел. Поэтому и дорога была в таком ужасном состоянии», — дал оценку Танерберген Сулейменов, технический инспектор.

Дорога, строительство которой ведется по новым технологиям, будет соответствовать высокому европейскому качеству, уверяют подрядчики. Шымкентские водители смогут в этом лично убедиться через два месяца.

Справка

Холодный ресайклинг (англ. cold deep in-place recycling) представляет собой укрепление (стабилизацию) грунтов, каменных материалов и асфальтового гранулята, получаемого в результате дробления асфальтобетонного лома (ФАЛа), различными вяжущими, путём предварительного фрезерования и смешения на дороге.