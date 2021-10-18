Улица К.Цеткин является одной из магистральных улиц с интенсивным движением транспорта.
Сейчас там идет средний ремонт дороги общей протяженностью 2,3 километра, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.
В проектно-сметной документации предусмотрено асфальтобетонное покрытие. Также вдоль улицы будет проложен тротуар шириной 2 метра.
Строительные работы по улице К.Цеткин ведет ТОО «Көркем Саулет», а технический надзор осуществляет ТОО «Qazaqstan Expert».
Строительные работы на улице планируется закончить в ноябре.