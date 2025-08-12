Жители ул. Актас в Шымкенте выразили недовольство качеством ремонта дороги

В Шымкенте жители улицы Актас выразили недовольство качеством ремонта дороги.

Основные претензии связаны с установленными водоотводными лотками. Кроме того, местные жители требуют установки «лежачих полицейских» для повышения безопасности движения.

Основная претензия связана с установленными водоотводными лотками. По словам Улугбека Юлдашева, они уложены неровно, а использованные материалы вызывают сомнения в прочности.

«Они неровно стоят, промежутки, стык к стыку не идет. Раньше ставили лотки — там была арматура, сейчас поставили лотки, не знаю, самые дешевые или как, там проволоки они очень тонкие. Первый слой положили, обещали что поменяют, но где-то поменяли, а где-то оставили», — возмущается житель улицы Улугбек Юлдашев.

Кроме того, жители просят установить на улице «лежачие полицейские» для безопасности движения, чтобы защитить детей от несущихся машин.

Подрядчики уверяют, что все работы ведутся в соответствии со стандартами, а объект ещё не сдан в эксплуатацию.

«Работы еще не закончены но жители тормозят нашу работу. Лотки бетонные — они сантиметр видят и думают все должно быть как кафель, одинаково. Дорожные работы ведутся, все покроется асфальтом и все неровные косяки закроются, в любом случае, дороги — они в сантиметрах не считаются, планируем в начале октября закончить», — пояснил начальник участка Касымжан Рузиев.

Как отмечают в подрядной организации, на объект предусмотрен двухлетний гарантийный срок. Если покрытие или лотки окажутся некачественными, подрядчик обязуется устранить недостатки. Что касается установки «лежачих полицейских» — этот вопрос сейчас рассматривают в районном акимате.