Дорога, соединяющая Сузакский район Туркестанской области и Сарысуский район Жамбылской области, была изношена.

На данной дороге проведен средний ремонт и полностью сдан в эксплуатацию. 24 км дорог на территории Туркестанской области начаты в августе 2020 года и завершены в этом году. В торжественной церемонии открытия нового пути приняли участие руководители и старейшины двух областей.

Заказчик автомобильной дороги — управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области. Подрядная организация — ПК «Шымкентдорстрой». Учреждение технического надзора ГКП «Онтустик жолдары».

Также в настоящее время идет строительство новой дороги, соединяющей город Кентау и международный аэропорт Туркестан. Ремонтные работы, начатые в декабре 2020 года, переходят на 2022 год. Подрядная организация-ТОО «Корпорация Береке А». Общая протяженность дороги — 26,6 км, ширина – 9 метров. Общая стоимость проекта — 8 млрд 58 млн тенге.

В Туркестанской области идет интенсивный ремонт дорог. Один из них-средний ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-56 «Граница Жамбылской области-Кумкент-Шолаккорган-Ащысай-Р-31» в городе Кентау на 76-91 км. Ремонт дороги начался в сентябре 2021 года. Планируется ввод в эксплуатацию в 2022 году. Общая длина-15 километров, ширина-6 метров.

Кроме того, в Байдибекском районе ведется средний ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-7 «Екпинды-Шалдар-Саркырама-Кенес-Бирлик». Ремонтные работы начнутся в августе 2021 года и завершатся в 2022 году. Заказчик — — управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области. Подрядная организация — ТОО «СТ-Сервис». Протяженность ремонтируемой дороги — 36 километров, ширина-6 метров.

Стоит отметить, что за 3 года существования Туркестанской области в регионе введено в эксплуатацию около 5 тысяч километров дорог.