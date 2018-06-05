Из Казахстана в Белоруссию через Воронеж. Столица Черноземья встретила международный авто-мотопробег «Победа без границ», сообщает tv-gubernia.ru

Стартовал он 9 мая в Шымкенте, финишировать планируют в годовщину начала войны — 22 июня в Бресте. На эту же дату в крепости-герое намечен большой концерт-реквием.

К слову, концертом закончилось и пребывание колонны автопробега в Воронеже, песни военных лет в ДК «Шинник» исполнила певица, актриса и радиоведущая Инна Субботина.

Идея проекта «Победа без границ» принадлежит шымкентским байкерам. Впоследствии к ним присоединились и автомобилисты. По пути следования колонны – Города-герои, Города воинской славы, крупные мегаполисы, где есть мемориалы, посвященные Великой Отечественной.

Позади уже Астана, Алматы, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Новороссийск. В столице Черноземья участники «Победы без границ» возложили венки у «Музея-диорамы», на Чижовском плацдарме, Площади Победы, у Памятника Славы и на улице Театральной.

По возможности в каждом городе берут интервью у ветеранов, а по итогам авто-мотопробега планируют выпустить документальный фильм, посвященный событиям, местам и героям Великой Отечественной.

«Мы ценим, что сделал каждый город для встречи нашего автопробега. Что привезли ветеранов, что встречают-принимают, как рассказывают об истории города.

Я считаю, это дорогого стоит, именно потому, что это не согласовано 200 раз, а именно каждый город в сжатые сроки сориентировался, что надо сделать. Спасибо, Воронеж, что вы с нами!» — говорит певица, радиоведущая, участница проекта «Победа без границ» Инна Субботина.

Елена Прокудина, руководитель проекта «Победа без границ»: «Понятно, что это не для того поколения, кто родился в Советском Союзе: мы и так все знаем, помним. Помним своих дедушек и бабушек. Это проект для тех, кто много нас младше. И мы хотим напомнить, кто они. А они — внуки и правнуки победителей!»