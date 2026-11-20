В Туркестанской области реализуют проекты по переработке хлопка, выпуску строительных материалов и сельскохозяйственной техники. С работой предприятий и ходом строительства новых объектов ознакомился заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин.

В Шардаре он посетил малый промышленный парк, созданный для поддержки местных предпринимателей. На территории площадью один гектар построили шесть производственных зданий, ещё пять строятся. В парке выпускают модульные дома, термопанели, оконные рамы и другую продукцию. Все предприятия обеспечены инженерной инфраструктурой.

В Туркестане Жумангарин посетил специальную экономическую зону «TURAN». На её территории площадью 290 гектаров реализуют 16 инвестиционных проектов, которые позволят создать более четырёх тысяч рабочих мест. Шесть предприятий уже запустили, на них работают 665 человек.

Один из крупнейших проектов региона — хлопковый агропромышленный комплекс стоимостью 146 миллиардов теңге. Его создают при участии китайских инвесторов.

«Всего планируется строительство 11 предприятий, восемь из которых уже введены в эксплуатацию. В их числе четыре хлопкоперерабатывающих завода, предприятие по производству ленты для капельного орошения, завод ПВХ-труб, прядильная фабрика и завод по переработке семян хлопчатника. В рамках реализации проекта с 2024 по 2026 год создано 1200 рабочих мест. В дальнейшем предусмотрено строительство завода нетканых материалов, красильного производства и швейной фабрики», — сообщили в пресс-службе акимата Туркестанской области.

В регионе также расширяют сырьевую базу для текстильной промышленности. Хлопком засеяли 52 тысячи гектаров с применением водосберегающих технологий. Урожайность достигла 56 центнеров с гектара. Развитие переработки позволит региону не только выращивать хлопок, но и выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

В завершение рабочей поездки Серик Жумангарин встретился с местными фермерами. Они обсудили проблемы сельского хозяйства, действующие меры господдержки и перспективы развития отрасли.