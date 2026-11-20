В Шымкенте впервые представили музыкальный проект Folk Show. Трёхчасовой концерт, посвящённый 35-летию Независимости Казахстана, объединил казахские кюи, мировые хиты и саундтреки к фильмам и сериалам.

На сцену вышли Казахский оркестр народных инструментов концертной организации «Шымкент концерт» и автор проекта, кобызист и дирижёр Адилет Азбаев. В программе звучание казахских народных инструментов соединили с европейскими и электронными инструментами.

«Особенность проекта заключается в сочетании различных европейских и электронных инструментов с казахскими национальными инструментами. В программе звучат мировые хиты, зарубежные музыкальные произведения и саундтреки, а также исконно казахские мелодии и кюи», — рассказал Адилет Азбаев.

Своим проектом музыкант стремится показать, как кобыз может звучать в разных жанрах. На нём Азбаев исполняет не только традиционные произведения, но и современные композиции, мелодии из кинофильмов и даже передаёт звуки природы.

В программу концерта вошли «Көңіл толқыны» Секена Турысбекова, «Орақты батыр» Нурлана Бекенова и попурри из песен Батырхана Шукенова. Завершился вечер кюем Курмангазы «Адай».

«В Шымкенте этот концерт представлен впервые, поэтому мы встречаем его с особым интересом и воодушевлением», — отметил главный дирижёр Казахского оркестра народных инструментов Жамбыл Мейрбеков.

По его словам, концерт давно планировали и представили шымкентской публике к юбилею Независимости при поддержке руководства «Шымкент концерт».

До Шымкента Folk Show увидели зрители Астаны, Алматы, Уральска, Актобе, Петропавловска, Кызылорды, Усть-Каменогорска и Караганды. Всего в рамках проекта состоялось около 30 концертов. Организаторы рассчитывают, что такой формат поможет заинтересовать молодёжь казахской музыкальной культурой и познакомит широкую аудиторию с возможностями народных инструментов. В следующем году Folk Show отметит пятилетие.