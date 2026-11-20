2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В Шымкенте этот курс обсуждали не в кабинетах, а на большой открытой площадке: 17 ноября в Выставочном центре прошёл региональный форум Shymkent AI Forum — 2026.

Форум был приурочен ко Дню работников цифровизации и информационных технологий.

Цифровой город

Цифровизация в Шымкенте давно вышла за пределы электронных госуслуг. Город развивается по концепции Smart Region. За безопасностью следят около 40 тысяч камер с видеоаналитикой. Записи с видеожетонов бригад скорой помощи анализирует искусственный интеллект, а ещё одна ИИ-система следит за качеством интернета в 161 школе города.

Свои для своих

По данным организаторов, на форум пришли около 500 участников: представители госорганов, IT-компаний, стартапов, вузов и школьники. Программа включала четыре панельные сессии, 14 спикеров, аллею стартапов Startup Alley, зону робототехники и игровую зону.

Главный принцип форума — локальность. Руководитель управления цифровизации Шымкента Мухит Кемелов объяснил, что решения показывали компании, которые работают именно в городе. Среди участников были стартапы, IT-компании, представители Shymkent Hub и Astana Hub, телекоммуникационные компании и силовые органы. Цель, по его словам, — обмен опытом. А главный ресурс — человеческий капитал, то есть студенты и молодые специалисты.

Первая панельная сессия называлась «Цифровой Шымкент: вызовы и следующие шаги». На ней обсуждали, как далеко город продвинулся в цифровизации и куда двигаться дальше.

Касса, с которой видно всё

Одна из местных компаний — Coyote. Она делает кассовую систему для кафе и ресторанов. Её основатель Асылжан Акылбеков считает, что в эпоху ИИ правила игры изменились.

«Раньше было много идей, и хромала именно реализация проекта. А сейчас, во времена ИИ, в основном не хватает хороших идей, но реализация есть», — говорит он.

Шымкент, по его мнению, — идеальное место для цифровых компаний: рядом Узбекистан и другие страны региона. «Я бы сказал, что Шымкент прям идеальный такой хаб, учитывая то, что он сейчас на пике своей цифровизации», — считает предприниматель.

ИИ в медицине и спорте

Были на форуме и медицинские технологии. Посетителям показали систему, которая слушает врача и сама заполняет медицинскую документацию. Компания Galamat Group разрабатывает IT-проекты для медицины и сельского хозяйства. Её руководитель Сейтжан Сыпабек рассказал о проекте на основе искусственного интеллекта для исследования диабетической ретинопатии. По его словам, сейчас проект проходит акселерацию в технопарке Назарбаев Университета и на платформе StartX Стэнфордского университета.

Одна из самых живых очередей стояла у стенда AI Sport. Посетители приседали перед экраном, а нейросеть через камеру считала повторы и оценивала технику. О приложении рассказывал выпускник Назарбаев Интеллектуальной школы Альфараби Кайратов. По его словам, заниматься спортом с приложением можно без инвентаря, тренера и зала. Искусственный интеллект при этом человека не заменит, это помощник.

Обратная сторона технологий

Говорили на форуме и о рисках. Заместитель руководителя управления Департамента экономических расследований по городу Шымкенту Камилхан Исмаилов предупредил: мошенникам достаточно короткой записи или фотографии человека, чтобы сделать дипфейк. Люди верят таким видео и вкладывают деньги в финансовые пирамиды. По его словам, отличить настоящее видео от фальшивого сегодня уже трудно. Чтобы искать нарушителей в соцсетях и мессенджерах, департамент провёл хакатон.

Будущее — у стендов робототехники

Но, пожалуй, самыми яркими участниками форума стали школьники. Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы Шымкента собирают роботов, программируют дронов и придумывают решения для настоящих задач: от инклюзивных проектов до «домика», который защищает пчёл. По залу носились самодельные роботы, а школьники управляли ими с обычных геймпадов.

Команда Overtime выступает в международной программе FIRST Tech Challenge. Ребята сами проектируют, собирают и программируют роботов.

«Цель наша не просто победить, а охватить максимальное количество аудитории и привлечь всё больше людей к науке, к инженерии», — говорит ученик НИШ Альжан. Свою мечту он формулирует просто: «Я хочу стать инженером по механике. Цель нашей команды — в первую очередь сделать жизнь людей проще, внедрять новые инновации и развивать нашу страну».

Сегодня они собирают роботов на школьных стендах. Завтра, возможно, именно они создадут те технологии, о которых говорили на этом форуме.