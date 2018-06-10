Четыре города Казахстана вошли в список самых опасных для экологии городов мира. Перечень составила международная группа учёных из Норвегии, Швеции, Америки и Японии. Исследование проводилось в рамках проекта Сеточной модели углеродного следа в мире, сообщает informburo.kz

В опубликованном списке самых опасных для экологии городов мира первое место занимает столица Южной Кореи Сеул, который вырабатывает до 276,1 мегатонны углекислого газа в год. Вторую строчку антирейтинга занимает китайский город Гуаньчжоу с ежегодными выбросами в 272 мегатонны углекислого газа. Замыкает тройку лидеров Нью-Йорк (233,5 мегатонны углекислого газа в год).

В топ-10 также вошли Гонконг, Лос-Анджелес, Шанхай, Сингапур, Чикаго, Эр-Рияд, агломерация Токио и Йокогама.

Самыми грязными городами признаны и четыре города Казахстана. Алматы вошёл в сотню самых опасных для экологии городов мира. Южная столица расположилась на 95-м месте антирейтинга, в год выбрасывая в атмосферу 25,2 мегатонны углекислого газа.

Астана заняла 178-е место (12,9 мегатонны углекислого газа в год), Шымкент – на 298-м месте (7,3 мегатонны) и Актобе – на 421-м (5,3 мегатонны).

А по итогам 2017 года «Казгидромет» назвал города РК с высоким уровнем загрязнения воздуха. К классу повышенного уровня загрязнения отнесли 10 населённых пунктов: Астану, Алматы, Актобе, Жанатас, Семей, Риддер, Тараз, Актау, Балхаш, Шу. Шымкента среди них, как видите, нет.