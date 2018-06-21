10 постоянных посетителей областной библиотеки Отырар написали диктант по новому латинскому алфавиту казахского языка. Тема: «ҰЛТТЫҚ МҰРА» («Национальное наследие»).

Среди участников акции не просто постоянные пользователи библиотеки, но и авторы собственных произведений.

Текст для диктанта с применением латинской графики рассчитан всего на половинку страницы. Не смотря на кажущуюся простоту написания, для многих эта задача оказалась не из легких. А потому у каждого на столе была таблица-помощница, состоящая из 32 латинских букв.

Более 600-от произведений, 20 томов книг на родном языке — кириллицей! Известный писатель, историк, «Почетный гражданин» Южно-Казахстанской области Еркинбек Турысов во время написания диктанта чувствовал себя уверенно. Единственное, что его смущало — написание специфических букв на латинице.

Еркинбек Турысов — писатель: «Справляться здесь не особо трудно. С первого класса в нашем ауле мы изучали латинский алфавит. С первого класса до шестого класса, это значит с 1935 до 40-го. В 40-ом году мгновенно мы перешли на кириллицу. Но латиницу я абсолютно не забыл. Правда, тогда было 29 букв, 4 буквы подверглись изменениям. Это представляет трудность. А так я прям свободно читаю, свободно пишу».

Судьба четырех букв казахского алфавита до конца не решена. Над адаптацией до сих пор трудятся специалисты.

Злиха Жантасова — работник областной библиотеки «Отырар»: «Все сейчас тщательно работают над внедрением латиницы. Ведь в 2025 году мы переходим на нее. Именно поэтому у нас в библиотеке «Отырар» стартовала акция «День диктанта». По области в 428 библиотеках прошли такие акции. В них участвовали писатели, акыны. А лингвисты, научные деятели и другие специалисты все еще работают над четырьмя казахскими буквами, которые не совсем верно передают звук при переходе на латиницу».

В нем приняли участие более четырех тысяч человек. Оценивать участников диктанта не стали. Каждый самостоятельно сделал работу над ошибками.

Зарина Шарипова