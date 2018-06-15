День самоуправления не удался. Выпускников областных вузов так и не посадили на места чиновников.

А ведь перспективные молодые люди так мечтали, хотя бы на время, представить себя на месте акима, его заместителей, руководителей различных управлений — показать свои знания и умения руководить.

Так им пообещали вначале. В итоге, их рабочие места оказались… в большом зале заседаний. Именно там прошла основная часть дня самоуправления: полтора часа разговоров, наставлений и… вручения подарков.

Как в этом случае представить себя на месте чиновников и руководить из зала заседаний — непонятно. Понятной оказалась только занимательная статистика, которую озвучили на заседании.

«А на сегодня доля молодежи на государственной службе составляет 15%. Количество вакантных должностей — 483, и все их планируется заполнить образованной и компетентной молодежью,» — рассказал Али Комекбаев, руководитель Департамента государственной службы Министерства по делам государственной службы РК.

Уже после, прождав 1,5 часа, мы решили выяснить, все-таки почему же будущие молодые государственные служащие не смогли почувствовать себя на месте важных лиц области.

Но и тут журналистов ждала неудача. Давать интервью нашему телеканалу организатор мероприятия, господин Али Комекбаев, отказался. Предпочтение он отдал другому телеканалу. Почему, опять же тайна за семью печатями. Что за странная акция в итоге получилась, выяснить нам так и не удалось.