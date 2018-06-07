Торгово-Логистический Центр оказывает полный комплекс логистических услуг ответственного хранения с различным температурным режимом, в том числе по приемке, подбору заказов и отгрузке товаров компаний-клиентов.

Транспортно-логистический центр (далее — ТЛЦ) класса «А» в г. Шымкент, введенный в эксплуатацию в конце 2017 года при финансировании АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее – БРК, Банк), планирует до конца текущего года обработать до полумиллиона тонн грузов, заполнив складские площади на 80%, сообщает Zakon.kz.

Мощности ТЛЦ позволяют обрабатывать более 600 000 тонн грузов в год, ежедневно отгружать 1 000 паллетов и обеспечивать таможенную очистку более 50 деклараций.

ТЛЦ выступает точкой оказания услуг по таможенному оформлению и хранению товаров, поступающих в Южно-Казахстанскую область, в том числе транзитом из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана в Россию и в обратном направлении. На сегодняшний день на хранении в ТЛЦ находятся более 1 500 паллетов и ящиков с овощной продукцией и сахаром, мясом птицы и консервами, в том числе запасы Стабилизационного фонда Казахстана.

В целях развития торгово-экономического коридора Шымкент-Ташкент планируется создание казахстанско-узбекского транспортно-логистического совместного предприятия (далее — СП). Ожидается, что в рамках работы данного СП будет, в частности, организован «зеленый коридор» для грузового транспорта, который обслуживается в логистических центрах обоих государств, с объемом перевозок 250 000-400 000 тонн в год.

С мая т.г. на территории ТЛЦ по принципу «одного окна» предоставляются услуги таможенного оформления грузов, что существенно сократило время выпуска одной декларации с одних суток до 30 минут.

Введенный в строй ТЛЦ в г. Шымкент соответствует требованиям, предъявляемым к складам класса «А» по международной классификации Knight Frank. ТЛЦ включает в себя административный корпус, контейнерный терминал, зоны таможенного контроля и сопутствующую инфраструктуру, а также складские помещения общей площадью около 25 000 кв. м. (сухой и климатические склады).

ТЛЦ оказывает полный комплекс логистических услуг ответственного хранения с различным температурным режимом, в том числе по приемке, подбору заказов и отгрузке товаров компаний-клиентов, а также дополнительные услуги, связанные с подачей-уборкой и разгрузкой железнодорожных вагонов и крупнотоннажных контейнеров, таможенным оформлением, сортировкой брака, инвентаризацией и другие услуги.

БРК открыл финансирование строительства ТЛЦ в январе 2017 года в рамках второй пятилетки Программы Новой Индустриализации. Сумма займа со стороны Банка составила 11,8 млрд тенге, срок – до 15 лет, заемщиком выступило ТОО «Continental Logistics Shymkent». Проект стоимостью 15,8 млрд тенге ориентирован на возрастающие потребности приграничной Южно-Казахстанской области в инфраструктуре по обработке товарных потоков.

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) — национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».