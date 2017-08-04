Транспортно-логистический центр в Шымкенте сдадут в эксплуатацию до конца года. Около 4 млн тонн груза проследовало транзитом через Шымкентское отделение дороги в первом полугодии 2017 года.
Об этом стало известно в ходе совещания с руководителями железнодорожных подразделений Шымкентского отделения дороги. Как сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы», в ходе совещания обсуждались вопросы повышения эффективности и безопасности перевозок, создания транспортно-логистических условий в регионе для развития транзитных перевозок.
В первом полугодии текущего года основные запланированные показатели эксплуатационной деятельности выполнены. Объем погрузки составил 4,3 млн тонн, на 3,2% превысив план. Грузооборот достиг 3829,9 млн тонно-километров нетто, что на 2,5% выше плана и на 8,1% выше уровня аналогичного периода. Через Шымкентское отделение дороги перевезено 3,9 млн тонн транзитных грузов, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Контейнерные перевозки выросли на 72% к уровню прошлого года и составили 424 тыс. ДФЭ. Кроме того, большое внимание уделяется проведению профилактических мероприятий по предотвращению происшествий, связанных с нарушениями правил нахождения на железнодорожных путях сторонними лицами.
От самих железнодорожников требуется неукоснительное соблюдение технологий производства работ, исключение негативного влияния человеческого фактора, постоянный анализ и выявление причинно-следственных связей происшествий. На устранение препятствий, сдерживающих рост объемов перевозок грузов, будут направлены дальнейший ремонт пути, обновление устройств сигнализации и связи, энергоснабжения.
В ходе совещания особый акцент сделан на организации пассажирских перевозок. В условиях огромного пассажиропотока в летнее время, в период проведения выставки ЭКСПО-2017, обеспечение высокого качества обслуживания пассажиров является первостепенной задачей. Кроме того, заслушан отчет руководителей железнодорожных предприятий по подготовке к отопительному сезону.
Подводя итоги совещания, президент компании Канат Алпысбаев отметил, что необходимо всем приложить максимум усилий для реализации стоящих перед коллективом задач. В рамках рабочей поездки К. Алпысбаев посетил транспортно-логистический центр в г. Шымкент, который планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года.
В настоящее время на объекте выполняются строительно-монтажные работы в складах сухого и климатического хранения, по внешним сетям коммуникаций, благоустройству территории. В ТЛЦ класса «А» общей площадью 40 гектаров будет оказываться полный комплекс логистических услуг. Руководитель АО «НК «ҚТЖ» поручил ускорить работы по завершению строительства этого важного объекта.
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