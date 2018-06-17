Очередным наставником, прекратившим работу в клубе КПЛ по ходу сезона 2018 года, оказался болгарский специалист Георги Дерменджиев. Когда зимой много чего добившийся в еврокубках с «Лудогорцем» тренер встал у руля «Ордабасы», верилось, что теперь-то шымкентская команда окажется боеспособной и в квалификации Лиги Европы, и на внутренних фронтах. Однако наступило лето — и нет у южан ни еврокубковой лицензии, ни опытного болгарского коуча…

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz связался с Георги Дерменджиевым и попросил его рассказать о том, почему расставание с «Ордабасы» оказалось неизбежным, и с какими чувствами болгарин покинул Казахстан.

— Георги, Вы вернулись из краткосрочного отпуска в Шымкент — и буквально через пару дней разорвали контракт с клубом и отбыли в Болгарию. Как я понимаю, Ваши требования по выплате задолженностей по зарплате так и не были выполнены?

— Мой адвокат составил письмо в клуб, в котором было указано, в какой срок необходимо оплатить имеющиеся передо мной задолженности. Этот срок прошел — и никакой реакции.

Понимаете, я пришел в «Ордабасы» с очень большим желанием создать команду, которая успешно выступала бы в Лиге Европы, конкурировала бы за самые высокие места в чемпионате Казахстана. Но начались вот эти все проблемы с финансированием…

И самое главное — неизвестно, что будет дальше. Сказал адвокату, что нужно что-то делать. Он назначил один срок выплаты задолженностей, потом другой… Ничего не происходило.

Я хотел работать в «Ордабасы». Уважаю болельщиков клуба — это очень хорошие люди, Шымкент — очень хороший город, там у меня остались друзья. Но все мыслимые сроки прошли, на наши требования никто не реагировал, — и мой адвокат разорвал контракт в одностороннем порядке.

— Как часто общались с президентом клуба Бахтияром Байсеитовым?

— Сначала общались, говорили. Когда договаривались о моей работе в клубе, я говорил о концепции команды, о том, каких игроков нужно будет брать, — о принципах селекции. Летом собирались укрепить определенные позиции перед стартом в Лиге Европы. Но команда уже не будет там играть.

— Как Вам объяснили, — почему клуб не получил еврокубковую лицензию?

— Ну, как? Просто объяснили — пропустили время, положенное для выплаты задолженностей по налогам.

— Можно понимать, что из-за невыполнения ФК «Ордабасы» перед Вами условий контракта по своевременной выплате заработной платы, теперь, несмотря на досрочное расторжение трудового соглашения, клуб должен будет выплатить Вам деньги за весь сезон?

— Не знаю. И не хочу вдаваться в эти нюансы. Этим занимается мой юрист, которые знает все тонкости.

— Судя по тому, как Вы расстроены случившимся, раньше в подобной ситуации Георги Дерменджиеву оказываться не приходилось?

— Нет, ни разу не приходилось… Думал: команда хорошая, был очень доволен характером собранных там ребят. Мы очень хорошо стартовали и отлично шли в турнире.

— С этой командой реально было выиграть медали чемпионата Казахстана в Премьер-Лиге?

— Да, думаю, что эта команда с таким составом категорически должна была претендовать на медали. Но сейчас ситуация очень тяжелая, надо очень хорошо для этого потрудиться. Если ситуацию все же удастся каким-то образом исправить, то «Ордабасы» еще может финишировать на пьедестале.

— Вы хвалите футболистов шымкентской команды, а есть среди них те, кого хотели бы взять в свою команду в будущем для решения ею серьезных задач?

— Есть несколько игроков, которые могли бы выступать на высоком уровне — как казахстанцев, так и иностранных. Думаю, человек 5-6 — вполне.

— Какие чувства испытываете сейчас? Наверное, если опять пригласят работать в Казахстан — не поедете уже?

— Казахстан — очень хорошая страна, как я уже говорил, у меня остались там друзья в Шымкенте. У вас есть хорошие игроки, в Казахстане сильный чемпионат — я сам видел это. Сейчас у меня нет команды — в том числе и потому, что всем приглашавшим отвечал, что хочу работать в Шымкенте, делать хорошую команду. Готов был трудиться там для этого и два года, и три. Мне все нравилось — и горячие болельщики в том числе. Я видел, что «Ордабасы» им небезразличен. У меня вообще к болельщикам отношение особое — это люди, которые имеют свое мнение, я слушаю, что они говорят. Они тоже специалисты — в своем роде.

По поводу того, поехал ли я бы работать в Казахстан вновь, — зарекаться не буду. Мне очень понравилась ваша страна, уважаю Казахстан. Респект ему.

Хочу поблагодарить всех моих казахстанских друзей. Тренер — такая профессия, что не знаешь, где окажешься завтра. Я — профессионал, я хочу добиваться успеха, а для этого надо работать профессионально. Я шел в «Ордабасы» не за деньгами — хотел сделать там хорошую команду. Шымкент заслуживает такой команды и такого футбольного клуба, который находился бы на уровне «Астаны» и «Кайрата», добивался бы успехов в еврокубках. Но для этого все должны выполнять свою работу профессионально.