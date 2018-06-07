Примерно в первом часу дня на пульт 103 поступило сообщение о том, что в микрорайоне Север из окна многоэтажного дома №58 выпал трехлетний ребенок.

На место происшествия незамедлительно была направлена карета скорой медицинской помощи. Спустя буквально несколько минут после звонка врачи прибыли на место происшествия.





«Родители ребенка были дома, когда маленькая девочка выпала из окна. Я играл на улице и услышал странный звук, который раздался позади дома. Я побежал за дом и увидел, что на бетоне лежит соседская девочка, рядом все было в крови. Я очень испугался», — рассказал житель этого дома.

По словам очевидцев, ребенок выпал с открытого окна третьего этажа пятиэтажки. Ребенок по неосторожности прислонился к москитной сетке, продавил ее и по инерции улетел вниз головой. Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить жизнь ребенку. Однако, полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью.