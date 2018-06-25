Согласно ст.3 Закона «О праздниках в РК» День Столицы — 6 июля, является Государственным праздником.

Согласно ст. 5 — дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники в Республике Казахстан, признаются праздничными днями и являются нерабочими.

В 2018 году 6 июля выпадает на пятницу, что удлиняет выходные до 3 дней для тех, кто работает по пятидневке: выходные будут 6, 7, 8 июля.

Не повезло тем, кто работает 6 дней в неделю (по субботам), у них получается 1 день рабочий, 1 выходной (6 и 8 июля выходные дни, а 7 июля придется отработать).