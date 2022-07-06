Поздравляем с Днем столицы! Дорогие соотечественники!

6 июля вся страна отмечает государственный праздник Республики Казахстан День столицы. Он имеет важное общественно-политическое значение, это поистине общенародное торжество.

Столица Казахстана — детище нашей независимости, это бренд современного Казахстана, символ успешности и процветания независимого государства.

За короткое время, благодаря усилиям всех граждан страны, в центре Евразии вырос крупный политический, экономический, культурный и образовательный центр.

В строительство Нур-Султана свой весомый вклад внесли все регионы нашей страны. Город стал символом единения всех казахстанцев. Именно здесь бьется сердце нашей Родины, именно здесь принимаются все судьбоносные решения во имя светлого будущего нашего государства.

Главный город нашей страны стал местом проведения политических событий глобального масштаба: саммитов СНГ, ШОС, ЕАЭС, ОБСЕ, ОИС, выставки ЭКСПО-2017, Азиатских игр, съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Наша столица стала архитектурным достоянием Евразии. Она технологически и индустриально совершенна, в ней уважают и чтят традиции и обычаи казахского народа. Невероятная архитектура, обилие растительности, масса достопримечательностей — все это захватывает дух у казахстанцев и туристов.

Пусть и далее процветает наша столица, пусть укрепляется мощь Казахстана!

Желаем в этот праздничный день всем казахстанцам добра, стремления к успешному будущему и мирного неба над головой!

С Днем столицы страны!