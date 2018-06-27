В Москве на ВДНХ реставрируют павильон «Казахстан». Об этом в своем Twitter рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин, передает Tengrinews.kz.

По словам Собянина, ранее купол павильона «Казахстана» украшал позолоченный шпиль. В рамках реконструкции его вернули на место. Как сообщается на сайте мэра Москвы, шпиль высотой девять метров представляет собой восьмигранник. Основание и декоративные элементы конструкции выполнены из нержавеющей стали. Также установлен громоотвод высотой три метра. В посольстве Казахстана в России сообщили, что 29 июня состоится открытие исторической части павильона «Казахстан» на ВДНХ.

Реконструкция данного комплекса проводилась по поручению Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Павильон «Казахстан» за всю свою историю переживает самую большую реконструкцию. В рамках празднования 20-летия Астаны в Москве будет сдана историческая часть павильона с современными архитектурными решениями. «По всем проведенным работам видно то, что пришлось многое изменить и тщательно потрудиться над обликом исторической части павильона.

В ходе строительных работ были полностью восстановлены фасад, интерьер и скульптурные композиции, также реконструирована гранитная лестница на входе, воссоздан остекленный купол над центральным выставочным залом. Стоит отметить, данная работа проводилась при содействии посольства Казахстана в России», — прокомментировали в посольстве.

В мероприятиях примут участие: первый вице-премьер — министр финансов РФ Российской Федерации Антон Силуанов и первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Аскар Мамин. Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) — крупнейший экспозиционный комплекс в мире. Павильон «Казахстан» на ВДНХ был построен в 1954 году и до 1964 года носил название «Казахская ССР». Он имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. С 2011 года павильон был передан в аренду на 50 лет Республике Казахстан.