Две сестры из Шымкента Фатима и Алия Мусабаевы отправились на заработки в Москву в 2007 году по приглашению знакомых. Однако все оказалось не так радужно, как им обещали: девушек заставили работать бесплатно и жить в нечеловеческих условиях. Кроме того, за малейшую провинность они подвергались избиениям и изнасилованиям, передает nur.kz.

История берет свое начало в 2007 году.

Тогда две сестры Фатима и Алия потеряли отца и оказались без средств на существование. Им было по 18 и 17 лет соответственно.

Опасаясь того, что они могут оказаться на улице, девушки начали искать способы заработка.

Так, одна знакомая предложила им поехать в Москву работать в продуктовом магазине, где работает ее брат.

«Друг сказал, что мы сможем купить машину и дом. Мы были молоды и невежественны…вот и поехали», — рассказывает Фатима.

По словам сестер, Фатима должна была работать кассиром, а Алия смотреть за детьми хозяина магазина.

Однако все оказалось куда драматичнее: девушкам не платили абсолютно ничего и содержали их в нечеловеческих условиях.

По их рассказам, они спали вместе с остальными работниками в тесном подвале, ели гнилую пищу и подвергались всяческим истязаниям.

За любую провинность, пишет издание, их били и насиловали.

В 2009 году Фатима пыталась сбежать, но ее поймали. В наказание ее изнасиловали, в результате чего она забеременела и родила сына.

Выбраться из рабства ей удалось год спустя. Она сумела добраться до Шымкента и решила обратиться в полицию, где ей отказали в помощи, сказав, что это не их юрисдикция.

Тогда Фатима обратилась за помощью к журналистам. История обрела огласку и о ней узнали в благотворительном фонде «Сана Сезим».

В течение некоторого времени после огласки и обращения в правоохранительные органы Москвы, Фатиме удалось вернуть себе сына.

Однако оставалась еще задача – вызволить сестру Алию.

На достижение этой цели у нее ушло три года.

Фатима не спала ночами и всеми силами пыталась спасти сестру.

«Я очень защищала ее в детстве, даже дралась с мальчиками в школе, которые издевались над ней», — добавила она.

После воссоединения семьи и возвращения в Казахстан, девушкам потребовалось еще много времени, чтобы оправиться от рабства. На помощь пришли психологи, социологи и просто неравнодушные люди.

Сейчас девушки работают и воспитывают своих детей. Фатима родила еще одного ребенка.

Все они живут вместе в однокомнатной квартире. Алия подрабатывает на заправке, а Фатима продает аксессуары в Сети.

Говоря о проблемах в воспитании детей, девушки отмечают тот факт, что когда-нибудь им придется рассказать об отце.

«Одна из причин, по которой я не думаю, что когда-либо забуду об этом [ее порабощении], — это Ринат. Не то чтобы он напоминает мне об этом. Просто однажды он начнет спрашивать о своем отце. И я понятия не имею, что ему сказать», — говорит Фатима.

Расследование в России, пишет издание, было прекращено, а в Казахстане приостановлено.

Девушки негодуют, почему их обидчики до сих пор на свободе и даже работают. По их словам, некоторым жертвам рабства удалось сбежать лишь в 2017 году.

Поэтому в 2016 году сестры вместе с двумя жертвами из Узбекистана подали иск в Европейский суд по правам человека, заявив, что их права были нарушены.

В конце прошлого года суд подтвердил, что дело будет продолжено.

«У меня мало надежд на то, что это что-то изменит. Но для меня действительно важно пройти весь путь», — резюмировала Фатима.