В мае текущего года в Шардаринский РОВД с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные лица похитили с его двора двух коров. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около миллиона тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Шардаринского РОВД задержали трех подозреваемых жителей ЮКО, ранее судимых. Как выяснили полицейские, задержанные оказались причастны к еще одному факту скотокрадства. Пользуясь отсутствием людей, они ночью проникали на хозподворья и похищали лошадей, коров и овец.

По данным фактам проводится досудебное расследование. Изъятая в качестве вещественных доказательств похищенная скотина возвращена законным владельцам. Полицейскими устанавливается причастность задержанных лиц к совершению других аналогичных фактов.

В свою очередь стражи порядка просят жителей ЮКО быть внимательными к сохранности своего имущества. Не стоит оставлять скотину на пастбищах и во дворах без присмотра. Необходимо укрепить свои дворы и хозподворья надёжными ограждением, а также ставить на скот тавро и бирки. Если вы стали очевидцем или жертвой скотокрадов, то незамедлительно обращайтесь за помощью в полицию по телефону «102».