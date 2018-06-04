В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Толебийского РОВД совместно с криминальной полицией ДВД ЮКО задержали двух скотокрадов.

В дежурную часть Толебийского РОВД с заявлением обратился местный житель о том, что в мае этого года с местного пастбища пропала его лошадь стоимостью 300 тысяч тенге.

После безуспешных поисков пропавшей скотины потерпевший обратился за помощью в полицию. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Толебейского РОВД по статье «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Толебийского РОВД совместно с криминальной полицией ДВД ЮКО задержали двух подозреваемых жителей ЮКО.

Следствием установлено, что задержанные причастны к трем фактам скотокрадства. Пользуясь отсутствием хозяев, скотокрады уводили скот с пастбищ и хозподворий. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около миллиона тенге.

В настоящее время по фактам краж скота проводится досудебное расследование. Вещественные доказательства изъяты. Полицейскими выясняется причастность задержанных к совершению других преступлений.

Полицейские ЮКО напоминают гражданам о необходимости быть внимательными к сохранности своего имущества. Владельцам скота рекомендуется ставить тавро и бирки на домашнюю скотину, оснастить хозяйственные подворья освещением.

Также не стоит оставлять свою жвиность на пастбищах без присмотра, а в случае пропажи необходимо сразу же обратиться в полицию, не теряя времени на самостоятельные поиски.

Если же вы стали жертвой или свидетелем скотокрадства, то следует незамедлительно обращаться с заявлением в полицию или позвонить по телефону «102».

Пресс — служба ДВД ЮКО