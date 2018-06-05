Опубликованы номера телефонов Call-центров, где можно получить всю необходимую информацию по менингиту.
Круглосуточные Call-центры по вопросам профилактики менингита действуют по всей территории Казахстана, и в них можно получить консультацию инфекциониста или эпидемиолога по всем возникающим у населения вопросам, передает Zakon.kz.
Контакты Call-центров по областям:
Республиканский call-центр: 8 71 72 554900
г. Астана: 1430
г. Алматы: 8 7273 000 103
Алматинская область: 8 7182 411-212
Акмолинская область: 8 800 080 6481
Актюбинская область: 8 7132 907 070, 8702 5020093
Атырауская область: 8 7122 98-02-92, whatsApp 8 778 007-20-21
ВКО: 8 7232 70 11 31
Жамбылская область: 8 7262 555-160
Западно-Казахстанская область: 8 7112 24-00-06
Мангистауская область: 8 702 0292929
Павлодарская область: 8 7182 66-24-99, 8702 300 15 17
Карагандинская область: 8 7212 955-559
Кызылординская область: 8 7242 400 -001
Северо-Казахстанская область: 8 800 808103
Южно-Казахстанская область: 8 7252 39-31-60
Костанайской области Call — центр тел: 87142 393 777