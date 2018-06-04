В этом году в Шардаринском районе Южно-Казахстанской области на 12 тысяч гектаров увеличат площади поливных земель, передает 24.kz.

Для этого на местном водохранилище построят насосную станцию стоимостью более 13 миллиардов тенге, которая будет подавать воду на поля поселка Жаушыкум. В результате площади неиспользуемых земель из-за маловодья уменьшатся на 12 тысяч гектаров, а на новых полях посадят бахчевые, хлопок, рис и овощи. Также к 2022 году в районе планируют отремонтировать все оросительные каналы и водохозяйственные объекты. Тогда неиспользуемых земель там не будет вообще.

Фермеры района применяют водосберегающие технологии. Например, в этом хозяйстве выращивают лук, хлопчатник и арбузы с применением капельного орошения. В итоге расходы воды сократились почти вдвое, урожайность выросла в три раза и созревать плоды стали быстрее. Уже через 10 дней в хозяйстве начнется уборка арбузов, а через месяц – лука турецкого сорта.

Юрий Ан, фермер: «По основным культурам, если в частности взять лук, урожайность будет не менее 100 тонн с гектара. Я думаю, если никакие форс-мажорные обстоятельства нам не помешают, по хлопчатнику план у нас взять 6 центнеров с гектара».