Для жителей Шардары создают устойчивую систему подачи воды

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров с рабочим визитом посетил Шардаринский район.

Он проверил, как ведётся работа по обеспечению населения питьевой водой, побывал на главном гидроузле и дал ряд поручений профильным службам.

Также глава региона проинспектировал бурение новой скважины — этот шаг призван предотвратить дефицит воды.

По данным на 4 августа, объём воды в водохранилище «Шардара» составляет 401 миллион кубометров. Приток — 144 кубометра в секунду, отток — 331.

В городе проживают более 31 тысячи человек — это 6,5 тысяч абонентов. В их числе — 85 многоквартирных домов и почти 5 тысяч частных. Водоснабжение особенно важно для жителей многоэтажек, где проживают около 7 тысяч человек.