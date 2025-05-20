Саранча атакует поля Туркестанской области

Вот одно из полей в Шардаринском районе. Фермеры дежурят здесь круглосуточно, пытаясь спасти то, что осталось от урожая. По их словам, саранча массово мигрирует из соседнего Келесского района.

— Куда обращаться?! Всё съели! Посмотрите! Всё старание — впустую!

Фермер Сапаргали Койайдаров вложил два миллиона тенге в выращивание арбузов. Из 35 гектаров уже погибло около пяти. Химикаты, говорит он, не справляются — саранча возвращается спустя считаные часы.

Сапаргали Койайдаров, фермер: «За день уничтожили до пяти гектаров. Нам нужны самолёты, нужна поддержка. Один на один с этим бедствием мы не справимся»

Месяц назад в регионе уже начали борьбу с вредителями. По официальным данным, очаги саранчи выявлены в девяти районах, а её численность увеличилась в 2,5 раза. Проблему поднимали даже на государственном уровне. Но, несмотря на все меры, сдержать распространение не удаётся.

Ырысбек Тузелов, фермер: «Связывались с фермерами из Келеса. Говорят, меры принимаются, но на деле результата нет. У нас-то поля обработаны, а оттуда саранча снова идёт».

В областном управлении сельского хозяйства уверяют: ситуация под контролем. Обработано 372 тысячи гектаров — это 95% от общего объёма.

Алибек Плалов, замруководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области: «Задействовано более 300 единиц техники, 8 дронов и 4 самолёта АН-2. Сейчас завершаем работы на оставшихся участках».

Но фермеры не верят в сухую статистику. На кону их единственный источник дохода. Год назад саранча уже нанесла серьёзный ущерб посевам в регионе. И, похоже, история может повториться.