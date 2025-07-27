Шардаринские фермеры в отчаянии и просят отсрочить раскопку газопровода

В селе Коссейит Шардаринского района фермерам мешает проводить работы газопровод, проложенный под их полями.

Майра Шетенова утверждает, что арендуемый ею участок был вспахан подрядчиком без предупреждения. В результате уничтожены посевы люцерны и хлопка. Женщина говорит, что её труд пошёл насмарку. В акимате заявляют, что не могут противостоять решению суда, но обещают восстановить повреждённую землю.

Жительница села Коссейит Майра Шетенова арендует у государства участок площадью 5,5 гектара, где выращивает люцерну. По её словам, недавно стало известно, что под землёй проходит газопровод. Два года назад суд разрешил подрядчику извлечь трубу, и в конце июня техника приступила к работам — прямо по всходам.

Майра Шетенова, жительница села Коссейит: «Трубу выкопали, всю люцерну уничтожили. Второй, третий, четвёртый укос теперь невозможен. Зимой кормить скот будет нечем. А люцерна нынче дорогая».

По словам Майры Шетеновой, труба была уложена около 40 лет назад. Сейчас работы продолжаются, уже повреждено 2 гектара хлопка, а впереди — арык, по которому подаётся вода на 25 гектаров. Женщина говорит, что трубу могли бы выкопать до начала сезона. Фермеры подтверждают, что работы угрожают ирригационному каналу. Если трубу не перестанут копать, десятки хозяйств могут остаться без воды. Люди просят отложить работы хотя бы до сбора урожая.

Тойшибек Абзоров, житель села Коссейит: «Из-за раскопок фермеры могут остаться без воды. Мы просим подождать, пока не соберём урожай. Люди вложились, взяли кредиты — нужно отнестись с пониманием».

Салтанат Шаутикова, жительница села Коссейит: «Это тяжёлый труд, наши деньги и надежды. Мы не получаем деньги с неба — мы взяли кредиты и работали с весны».

В акимате признают проблему, трубу начали демонтировать ещё в 2020 году. По решению суда, участок под землёй в собственности государства, и мешать работам нельзя. Жалоба Майры Шетеновой была отклонена.

— Судебное решение вступило в силу в 2022 году. Есть официальный исполнительный лист: мешать нельзя. В прошлом году хозяйка не разрешила копать, поэтому подрядчик обратился в суд. Сейчас работы проводятся законно.

Акимат заверяет, что часть трубы перенесут на осень, а землю, где уже велись работы, восстановят. А пока фермеры дежурят на полях, опасаясь новых убытков.