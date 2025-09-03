Суровый приговор вынесен шардаринским бухгалтерам

В Туркестане оглашён приговор в отношении руководителя отдела образования Шардаринского района и его бухгалтеров.

По делу проходили 15 человек, которых обвиняли в хищении почти 3,7 миллиарда тенге бюджетных средств. Один из подсудимых освобождён по амнистии, восемь отправлены под стражу прямо в зале суда.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области признал виновными руководителя отдела образования Акшагуль Бердиалиеву и её подчинённых. На оглашение приговора пришли десятки человек.

Главной обвиняемой стала Бердиалиева. Суд назначил ей 10 лет лишения свободы. Восемь бухгалтеров приговорены к семи годам тюрьмы.

Даурен Мадалиев, судья: «Руководителю отдела образования Шардаринского района назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Бухгалтерам — по 7 лет».

Трое временно исполнявших обязанности руководителя отдела признаны виновными в халатности. Четверо подсудимых попали под амнистию: один полностью возместил ущерб, трое достигли пенсионного возраста. Двум женщинам с малолетними детьми разрешено начать отбывать срок через пять лет. Одна из обвиняемых скончалась в ходе следствия, но суд установил её вину.

Даурен Мадалиев, судья: «Имущество, нажитое преступным путём, обращено в доход государства. Среди них — около 20 объектов движимого и недвижимого имущества, а также ювелирный отдел в торговом центре».

Реакция подсудимых в зале была бурной: многие не сдержали слёз.

По данным суда, ущерб частично вернули лишь некоторые фигуранты. Сумма присвоенных средств колебалась от 22 до 200 миллионов тенге на каждого. Потерпевшая сторона требует возмещения через гражданский иск.

Кудайберген Маханов, муж подсудимой: «Я не согласен с решением суда. Она ничего не брала. Мы будем подавать апелляцию».

Следствие длилось почти год. Материалы дела составили 730 томов. В целом в восьми районах области сотрудники отделов образования подозреваются в хищении бюджетных средств на сумму около 12 миллиардов тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.