Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 4 июня 2018 года Карим Адиль Абдукадырович назначен прокурором Байдибекского района Южно-Казахстанской области.

Карим А. родился 10 ноября 1984 года в городе Шымкент Южно-Казахстанской области, имеет высшее образование, окончил «юридический» факультет Казахского Национального университета им.Аль-Фараби.

Классный чин — младший советник юстиции.

Последняя занимаемая должность — прокурор Каратауского района города Шымкент.

Желаем успехов в дальнейшей работе!