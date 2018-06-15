Вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой разъяснил, куда обращаться казахстанцам, которые желают провериться на носительство менингококковой инфекции. На вопрос читательницы он ответил в ходе интернет-конференции на Tengrinews.kz.

«Добрый день, какие анализы надо сдать, чтобы знать, носитель ли ты менингококковой инфекции, и сколько стоит анализ?» — спросила читательница Шарбан Коскараева.

Для определения носительства менингококковой инфекции необходимо обратиться в территориальные филиалы РГП на ПХВ «НЦЭ» Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК в бактериологические лаборатории, если направляет поликлиника, то должно быть направление участкового врача. Отмечается, что если человек находился или находится в очаге заболевания, то на обследование его направляют территориальные эпидемиологи Департамента охраны общественного здоровья.

«Если вы сами хотите пройти обследование, то должны с удостоверением личности пройти обследование на платной основе. Необходимо сдать мазок из носоглотки (классический бактериологический метод), мазок отбирается лаборантом бактериологической лаборатории до приема пищи, натощак, без приема антибиотиков, стоимость 1 880 тенге. Если выделена культура, то проводятся дополнительные исследования на чувствительность к антибиотикам, стоимость составляет 1 350 тенге», — разъяснил вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями — от бессимптомного носительства, назофарингита (воспаление слизистой носа и глотки), менингита (воспаление мозговых оболочек) и менингококкового сепсиса (заражение крови). Источником инфекции являются больные люди и «здоровые носители», то есть люди, у которых отсутствуют какие-либо клинические проявления, но они являются носителями менингококка. Заболеваемость менингококковой инфекцией характеризуется сезонностью — выше всего заболеваемость зимой и ранней весной.