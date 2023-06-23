В Шымкенте провели анализ коррупционных рисков в сферах образования и земельных отношений

В Шымкенте прошло совещание межведомственной комиссии по противодействию коррупции.

На собрании был выслушан доклад сотрудников антикоррупционной службы рассказавших о проделанной работе. В большей степени он касался деятельности управления образования на финансирование которого приходится треть городского бюджета. Проверка коррупционных рисков в сфере образования была проведена по просьбе самого руководства образовательного ведомства.

Внешний анализ сотрудниками антикора коррупционных рисков в сфере образования выявил ряд нарушений. Причины обыденные, пришли к выводу сотрудники Департамента. Это ограниченные трудовые ресурсы, высокая загруженность персонала и отсутствие финансовой грамотности у руководителей учреждений образования. Здесь одно из самых распространённых нарушений — завышение стоимости товаров, закупаемых в ходе государственных закупок.

«Мы каждый месяц мониторим. Там где есть наш портал. Там у нас есть таблица которая указывает медианную цену на закупаемый товар, то есть там видно насколько идёт завышение в этой сфере. Мы соответственно внимательно смотрим изучаем. Потом ведутся соответствующие переговоры с той организацией и в последующем мы отправляем им письмо, чтобы они устранили или заново провели конкурс», — говорит заместитель руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции по г. Шымкенту Жандос Жумабаев.

Как правило в этих случаях коррупционные риски быстро устраняются, что экономит государственному бюджету сотни миллионов тенге. Существуют высокие коррупционные риски и в других сферах народного хозяйства говорят сотрудники антикора например в сфере земельных отношений. За последние 5 лет акиматом выделено более 1000 земельных участков из которых лишь сотая часть то есть всего один процент был реализован в результате торгов. При этом установить общее число предоставленных участков невозможно.

Всего в сфере земельных отношений было выявлено 28 коррупционных рисков на устранение которых внесено 30 рекомендаций. Впрочем говорят сотрудники антикора и в других организациях ни мало возможностей для коррупции.

«Сферы самые разные. Вот даже мы сегодня в примере сказали что как департамент по прежнему СЭС, они хотели закупить определённые костюмы. Они хотели купить определённые костюмы за 74 миллиона тенге. Но после нашей рекомендации они закупили материалы за миллион тенге. То есть суммы разные бывают и организации разные. Бывает и квазигосударственный сектор бывают и государственные органы», — рассказал заместитель руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции по г. Шымкенту Жандос Жумабаев.

Благодаря своевременному мониторингу антикора с начала года удалось сэкономить почти полтора миллиарда тенге бюджетных средств. Все выявленные коррупционные риски сотрудники департамента планируют систематизировать и отправить для анализа в Агентство по противодействию коррупции.