Новая модель гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП) подразумевает не сокращение, а расширение медобслуживания, утверждает министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, сообщает КазТАГ.

«Новая модель ГОБМП, которую мы хотим внедрить вместе с соцмедстрахованием, предполагает помощь для всего населения, в том числе и незастрахованного. По сравнению с тем, что планировали ранее, мы этот объем расширим», — сказал Е. Биртанов, отвечая на вопрос о реформировании ГОБМП, на пресс-конференции в среду.

Так, по его словам, если раньше бесплатная первичная медицинская помощь незастрахованным казахстанцам гарантировалась только в течение 2-х лет, то теперь она будет постоянной.

«Любой гражданин РК, оралман и постоянно проживающий иностранец имеют право обслуживаться у своего участкового врача бесплатно. Кроме того, они будут получать необходимые диагностические консультации у узких специалистов и обследования для установки диагноза», — пояснил Е. Биртанов.

Особо он остановился на оказании помощи тем пациентам, у которых будут выявлены «заболевания, подлежащие динамическому учету».

«Это такой новый термин, который мы вводим вместо диспансерных заболеваний. В случае, если будет установлено заболевание из списка подлежащих динамическому наблюдению (а это 25 групп заболеваний, не 25 болезней.

А именно групп, и 4 группы социально значимых заболеваний), то плюс к тому, что я сказал, будут повторные осмотры по схеме лечения – бесплатные 2-3 раза в год по необходимости, все необходимые лабораторные исследования для контроля, и все лекарственное обеспечение по списку, которое сегодня есть, – его уменьшать мы не собираемся. Диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, ДЦП, вирусный гепатит — они в этот список входят», — подчеркнул глава минздрава.

Он уточнил, что из числа диспансерных заболеваний были убраны те, «которые формально были, но никакого дополнительного обеспечения им не было», и в качестве примера привел «болезнь Альцгеймера и другие редкие заболевания, вплоть до плоскостопия».

«Просто нужно сконцентрироваться на самых важных болезнях, самых распространенных, а также самых редких, генетических, лекарственное обеспечение по которым мы не сокращаем. Плюс к этому экстренная помощь, плюс стационарная помощь – если необходимо, мы положим пациента в больницу, раньше этого не было», — добавил Е.Биртанов.

Что касается дополнительных услуг узких специалистов и консультантов, они, подчеркнул министр, будут предоставляться в полном объеме только в рамках медстрахования. Для вступления в медстрахование, уточнил Е. Биртанов, самозанятым достаточно заплатить минимальный ежемесячный взнос, который равняется приблизительно Т1,5 тыс.

Напомним, на прошлой неделе на заседании правительства минздрав презентовал новую модель ГОБМП, согласно которой планируется сокращение числа заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению, а именно — оптимизация диспансерных заболеваний с 254 до 25.