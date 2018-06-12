По информации Sports.kz, болгарский специалист Георги Дерменджиев больше не является главным тренером Ордабасы.

Контракт с клубом болгарином расторгнут в одностороннем порядке — на основании того, что ФК «Ордабасы» имеет перед ним задолженность по зарплате более чем в 2 месяца (предельный срок, допустимый ФИФА).

За время работы в Шымкенте Дерменджиев получил причитающиеся ему по контракту выплаты лишь за январь. Кроме того, наставник шел работать в «Ордабасы» в немалой степени из-за того, что южане должны были участвовать в квалификации Лиги Европы, однако, как известно, шымкентцы лишились такого права.

Сейчас Дерменджиев уже в Болгарии. Вместе с бывшим главным тренером покинул «Ордабасы» и помогавший Георги в работе в Казахстане его ассистент Петко Петков.