Состояние железнодорожных путей — может быть причиной схода пассажирского поезда в Жамбылской области, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека.

«Состояние пути — основная версия (которая рассматривается). Есть вопросы к качеству ремонта, который был проведен весной, к ежедневному осмотру, содержанию этого пути», — сказал он в кулуарах заседания Правительства РК.

Он напомнил, что в настоящее время специально созданная комиссия ведёт расследование.

Напомним, 17 июня в 13.25 на участке Сарышаган-Шу Жамбылского отделения дороги произошел сход пассажирского поезда №9 сообщением Астана — Алматы, состоящего из 20 вагонов. Сошли 8 вагонов, два из них на боку. В результате схода пострадали 23 пассажира, в том числе один человек скончался. Один пассажир госпитализирован в больницу города Шу с диагнозом перелом ног.