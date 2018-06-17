17 июня 2018 года в 13.45 часов на магистральном участке в 50 км от города Шу Жамбылской области произошел сход пассажирского состава сообщением «Астана-Алматы» из 20 вагонов.

В результате крушения с рельс сошли 8 пассажирских вагонов, в том числе 2 — с опрокидыванием.

Причины крушения устанавливаются.

По предварительным данным, в результате крушения пассажирского поезда погиб несовершеннолетний ребенок 2006 г.р.

За медицинской помощью обратились 11 пострадавших граждан, которым оказана медицинская помощь.

На месте происшествия работают прокуроры Главной транспортной прокуратуры, сотрудники органов внутренних дел на транспорте, местные исполнительные органы и все экстренные службы, кареты скорой помощи городской больницы г.Шу.

Два больничных учреждения г.Шу переведены на усиленный режим.

ЛОВД на станции Шу возбуждено уголовное дело по ст. 344 ч.2 УК РК по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль Главной транспортной прокуратуры.

Фото с сайта tengrinews.kz