В Туркестанской области государственные служащие отметили профессиональный праздник.

Сегодня государственные служащие Туркестанской области и города Шымкент отметили свой профессиональный праздник. В текущем году этот праздник совпадает с 20-летием государственной службы.

На торжественной церемонии, прошедшее в здании «Ассамблеи Народа Казахстана» с участием около 900 государственных служащих, приняли участие аким области Ж. Туймебаев, аким города Шымкент Г. Абдрахимов, руководитель территориального Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции А. Комекбаев, секретарь областного маслихата К. Балабиев, а также народные избранники и государственные служащие.

Выступая на праздничном мероприятии аким Туркестанской области Жансеит Кансеитович поздравил всех государственных служащих с профессиональным праздником, пожелав им успехов на пути процветания и развития нашей страны.

«Главная задача государственного служащего — служить Родине и народу. В первом направление пяти институциональных реформ, предложенное Главой государства, говорится о совершенствовании системы государственной службы, формировании современного, профессионального государственного аппарата, обеспечивающего качественную реализацию экономических программ и предоставление государственных услуг.

В этом году исполнилось 20 лет созданию уполномоченного органа по делам государственной службы – Агентства по делам государственной службы. За этот период система государственной службы сформировалась согласно современным требованиям. Быть государственным служащим, который вносит весомый вклад в достижение своей страны — это высокая честь и обязанность. Государственный служащий олицетворяет собой лицо власти, его деловую репутацию. Динамичное развитие нашей области, напрямую зависит от вашего опыта, знаний и стремлений вперед. Также на вас лежит огромная ответственность по реализации государственных программ, направленных на повышение уровня благосостояния и улучшения качества жизни населения. Мы должны работать и трудиться во благо народа», — сказал глава региона.

В рамках торжественного мероприятия ряд государственных служащих за образцовую работу и высокие показатели получили Грамоты акима области, специальные Благодарственные письма руководителя территориального Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

На сегодняшний день в 575 государственных органах Туркестанской области насчитывается более 8 700 государственных служащих, средний стаж которых составляет более 10 лет. Это говорит о формировании и наличии профессионалов, которым предстоит претворять реформы, обозначенные в Плане Нации.

Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой, на которой были оказаны почести виновникам торжества.