Правила правописания на латинице будут разработаны в ближайшее время в Казахстане. Об этом сегодня сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, передает МИА «Казинформ».

Министр напомнил, что на основании Указов Главы государства Нурсултана Назарбаева о переходе на латинский алфавит были утверждены планы работ Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику и рабочих групп при комиссии.

В этом направлении проведен ряд мероприятий, в том числе республиканская конференция «История казахской письменности и научно-практические основы перехода к латинской графике». «В них приняли участие члены Национальной комиссии и ее рабочих групп, депутаты Парламента, ведущие ученые-лингвисты республики. На конференции широко обсуждались правила правописания на новом алфавите и была одобрена их концепция.

В ближайшие дни на основании данной концепции будут разработаны правила правописания, которые будут введены в массовое использование», — сообщил министр, выступая на встрече с депутатами Сената Парламента РК.

По его словам, по вопросам перехода к новому алфавиту при министерстве создан Национальный научно-практический центр «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова. Сфера деятельности центра расширена, и на него были возложены новые задачи согласно Плану мероприятий по поэтапному переводу алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года.

Например, разработка онлайн-приложений, электронных учебных курсов для детей и взрослых с использованием инновационных ІТ-технологий, программы конвертера и ІТ-приложения для текстового перекодировщика на латинскую графику. На сегодняшний день в центре работают академик Национальной академии наук, 2 доктора наук, 6 кандидатов наук.